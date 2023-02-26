Prince Kwame Dogbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Kwame Dogbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Kwame Dogbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Kwame Dogbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Kwame Dogbe 25 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Kwame Dogbe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Kwame Dogbe'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Kwame Dogbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Kwame Dogbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Prince Kwame Dogbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Kwame Dogbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Kwame Dogbe şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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