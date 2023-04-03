Prince Lucky Ukachukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Lucky Ukachukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Prince Lucky Ukachukwu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Prince Lucky Ukachukwu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Prince Lucky Ukachukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Lucky Ukachukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Lucky Ukachukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Lucky Ukachukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Lucky Ukachukwu 27 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Lucky Ukachukwu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Prince Lucky Ukachukwu'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi 1 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Prince Lucky Ukachukwuboyu ve yaşı kaç

Prince Lucky Ukachukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Lucky Ukachukwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Prince Lucky Ukachukwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Lucky Ukachukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında IMT Belgrad U19

Prince Lucky Ukachukwu kimdir

Prince Lucky Ukachukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Lucky Ukachukwu şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Prince Lucky Ukachukwu nereli

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