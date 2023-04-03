Prince Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Prince Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Prince Rodriguez 17 Ağustos 2002 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Prince Fernando Rodríguez Almeida şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Prince Rodriguez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Prince Rodriguez'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Prince Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Prince Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Tijuana U20
Prince Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Prince Rodriguez şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 196 numaralı formayı giymektedir.
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