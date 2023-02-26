Prince Taifa Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Taifa Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Prince Taifa Osei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Prince Taifa Osei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Prince Taifa Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Taifa Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Prince Taifa Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prince Taifa Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prince Taifa Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prince Taifa Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prince Taifa Osei 2 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prince Taifa Osei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Prince Taifa Osei'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Prince Taifa Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prince Taifa Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Prince Taifa Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prince Taifa Osei kimdir

Prince Taifa Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prince Taifa Osei şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Prince Taifa Osei nereli

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