Son zamanlarda dünyaca ünlü markaların logo değiştirme furyasına "Pringles" cips üreticileri de katıldı. Devir sosyal medya devri mantığıyla ilerleyen değişikliğe gidişte, genel olarak kullanıcıların olumlu olumsuz eleştirileri dikkate alınmakta. Son olarak Volvo araba markası yeni logosunu Facebook üzerinden tanıtıma sunmuştu. Kullanıcılardan gelen olumsuz eleştiriler üzerine marka, logoda tekrar değişime gitmişti. Pringles'ta yeni logoya gitme kararı aldı. Peki, "Pringles yeni logo nasıl? | Pringles yeni logo resimleri 2021" İşte detaylar...

PRİNGLES YENİ LOGO NASIL? | PRİNGLES YENİ LOGO RESİMLERİ 2021

Logo üzerinde bulunan Mr. P’de rastlanan en büyük değişim, artık saçlarının olmaması oldu. Saçların olduğu yere sadece tek renk iki kaş eklendi. Ayrıca yüzündeki değişim simasını da etkiledi. Mesela eskiden turuncuya dönük kahverengi çizgilerden oluşan kaş saç ve bıyıkları yerini sade siyah bir renge bıraktı. Bazı Türk Twitter kullanıcıları yeni logo için "yüzü gözü açılmış" yorumunda bulundu.

Öte yandan, fontu ve büyüklüğü de değişen Pringles yazısı, Mr. P’nin büyük papyonunun içerisine yerleştirildi. Kutuların tasarımları da yeni logoyla uyumlu olacak şekilde revize edildi. Kullanıcıları daha sade bir görünüm karşılıyor.

Tasarımı yenilenen cipsler, marketlerde yerini almaya başladı.

PRİNGLES FİYATI NE KADAR?

Dönem İçi En Yüksek Fiyat: 17,00 TLDönem İçi En Düşük Fiyat: 9,90 TLŞu Andaki Fiyat: 16,35 TLŞu andaki fiyat son 6 ayın en yüksek fiyatına göre 1 TL (%6) daha ucuz.

PRİNGLES'TE DOMUZ YAĞI VAR MI?

Pringles cipslerinde, palm yağı yerine bitkisel yağ olarak Ayçiçek ve Mısır yağları kullanılıyor. Bu haliyle 100 gr. üründe bulunan 33 gr. yağın sadece 3,6 gramı doymuş yağ olarak dikkat çekiyor.

PRİNGLES HANGİ ÜLKEYE AİT?

Pringles, tahıl ve kahvaltılık gevrekleri ile tanınan ABD merkezli çokuluslu şirket olan Kellogg Company'e aittir.