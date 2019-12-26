Prizden çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Camikebir mahallesinde öğlen saatlerinde üçlü priz tabir edilen seyyar kablodan çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Sındırgı'da öğleden sonra çıkan yangın civar evlere sıçramadan Sındırgı İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile söndürüldü. Üçlü prizden kaynaklanan elektrik kaçağının yangına sebebiyet verdiği tahmin ediliyor. Yangında kullanılmaz hale gelen evde kimsenin bulunmaması ve can kaybının olmaması teselli edici haber oldu. İtfaiye ekipleri vatandaşları elektrik tesisatları ve elektrikli aksesuarların kullanımı konusunda dikkatli olmaları, evde olmadıkları takdirde prizlere takılı aksesuar bırakmamaları konusunda uyardı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra Sındırgı Belediyesi tarafından evde temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek, mağdur olan vatandaşın ihtiyaçları belirlendi.

Kaynak: İHA