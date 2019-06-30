Prize takılı su ısıtıcısına dokunan bebek öldü

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, banyoda prize takılı su ısıtıcısına dokunarak, elektrik akımına kapılan Suriyeli 1 yaşındaki Menal Vasıl yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bozçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoda prize takılı olan elektrikli su ısıtıcısına dokunan Menal bebek, akımına kapıldı. Menal Vasıl, komşularının yardımıyla ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen talihsiz bebek, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı. Cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA