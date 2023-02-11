Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."

TV100 canlı yayında uyarılarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak herkesi uyardı.

HER ŞEY 80 SANİYEDE OLUYOR

Deprem Bilimci Ahmet Ercan açıklamalarında; "Danışma kurulu olarak tartıştığımız zaman depremin büyüklüğü 7,9. Bu Türkiye’nin bugüne kadar olan en büyük depremi. Bunun böyle olabileceği daha ilk günden belliydi. Sonuçta biz bu depremi yorumlamaya çalışırken ilk deprem 35 kilometre ileride 7,6’lık deprem daha oldu. Bu olağanüstü şaşırtıcı ve dehşet bir olaydı. Bu depremin büyüklüğü 5 kilometre derinde Kahramanmaraş Pazarcık’ın altında 1 megatonluk nükleer bombayı koyacaksınız ve onu patlatacaksınız. Bunun patlaması sonucunda ne oluyorsa o zaman oluyor. Yaklaşık 250-330 kilometrelik bir bölüm boydan boya kırılıyor. Kırılması için geçen süre 80 saniye. Ne olup bittiyse 80 saniyede bitiyor. İlk depremin savurması 52 saniye. İkinci deprem de 47 saniye savuruyor. İlk depremde yıkılmayan yapılar ikinci depremde yıkılıyor." ifadelerine yer verdi.

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Bölgede yaşayan iki büyük deprem sonrası Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan Lice için önemli uyarılar yapmış ve devlet yetkililerinin harekete geçmesi gerektiğini dile getirmiştir.

"LİCE BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

"Adıyaman’ın Arap Kalkanı’ndan çekinmeye başladım. Oradan Çüngüş’e, Gerger’e doğru gidiş başladı. Eğer o gidiş sürerse oralarda bir şeyler yapabilir. Diyarbakır’ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir. 7,9 büyüklüğünde deprem olmuş, bunun 1 tane artçısı var o da 6,6. Bu olamaz. Şu ana kadar 15-25-30 tane biz 6’dan daha büyük deprem olması bekleniyordu.

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"YÜZDE 20'Sİ YERDEN GELEN, YÜZDE 80'İ YAPISAL SORUNLARDAN..."

Yapıların yüzde 20’si yerden gelen sorunlardan dolayı yıkılır, yüzde 80’i ise yapısal sorunlardan yıkılır. Statik sorunlardan, malzemelerden, yapı gereçlerinden, yapı yaşından, betondan, donatıların paslanmasından yıkılır. Türkiye’deki yapıların yüzde 65’inde donatı paslanması var."

"Bütün odaların denetim yetkisi elinden alındı. Jeofizik mühendislerinin, makine mühendislerinin denetim yetkisi elinden aldı. Bunu yapı denetim kuruluşlarına verdiler ama yapı denetim kuruluşlarını denetleyen başka bir kuruluş gerekir. Yapı denetim kuruluşları yer inceleme çalışmalarını denetlemiyor.

"BİZ ÖNERDİK DAĞLARIN ETEKLERİNE YAPTILAR"

Yeni Hatay’ın Amanos Dağları’na kurulması gerekiyor. Adapazarı ve Düzce’de aynı olaylar oldu, biz önerdik dağların eteklerine yaptılar. Yardım istedikleri takdirde biz her şehir için bilgi verebiliriz."

MARMARA DEPREMİNİN GECİKME OLASILIĞI VAR

"Marmara’da deprem için çok çok erken. Marmara şu anda çok yorgun bir boksör gibi. Çok dinlenip gücünü yeniden toplaması için gereken zaman en azından 2045’e kadar. Gücünü toplama olayı 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikme olasılığı var."