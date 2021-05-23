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Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı Twitter

Yeni tip koronavirüs salgınıyla alakalı açıklamaları ile sıklıkla gündeme gelerek adından söz ettiren Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı'nın hayatın merak konusu haline geldi. Peki Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı Twitter ve tüm detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı Twitter

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarıyla tanınan Ahmet Faruk Yağcı, Twitter'da gündem olmasının ardından, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı, Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı Twitter konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

PROF. DR. AHMET FARUK YAĞCI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1952 yılında İstanbul'da doğan 69 yaşındaki Ahmet Faruk Yağcı, Özel Fatih Erkek Lisesi'de daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'de mezun oldu.

Haydarpaşa Numune Hastanesi'de İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi okudu.

26 senedir Türkiye Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Uzman Dr. Ahmet Faruk Yağcı, İngilizce, İspanyolca biliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı,1997-2013 seneleri arasında TGRT FM radyosunda Doktor isimli siyasi mizah programı yaptı.

Ahmet Faruk Yağcı, ayrıca iki Tekerin Üzerinden, Trenin Penceresinden, Şimdiki Aklım Olsa adlı kitaplara imzasını atmıştır.

Ahmet Faruk Yağcı'ya yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konuldu ve evinde karantina altında bulunmaktadır..

AHMET FARUK YAĞCI TWİTTER

Kovid-19 aşısı hakkında yaptığı açıklamalarda Twitter'da tepki toplayan Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı, eleştirilerin odağı haline geldi. Tepkilerin ardından Prof. Dr. Yağcı'nın hesabını gizlediği öğrenildi.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı TwitterProf. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı TwitterProf. Dr. Ahmet Faruk Yağcı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Faruk Yağcı Twitter

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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