Prof. Dr. Ahmet Saltık: Okulların açılması için bir ay tam kapanma şart!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen eğitim, köy okullarında 15 Şubat tarihinde yüz yüze olarak başlayacak. Son günlerde pozitif vaka sayılarının artması ve ülkemizde birçok kentte görülen mutant virüsün de etkisiyle öğrenci ve veliler endişelenirken Prof. Dr. Ahmet Saltık da konuya ilişkin korkutucu açıklamalara imza atarak uyardı. Tüm önceliğin yalnızca okullara verilmesi halinde bile 2 ay sonra yarı oranda bağışıklık sağlanacağını belirten Prof. Saltık, "Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek" şeklinde konuştu.

"2 AY SONRA BİLE YARI ORANDA BAĞIŞIKLIK SAĞLANACAK"

Önümüzdeki haftadan itibaren okulların açılma sürecini değerlendiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, SinoVac aşısının koruyuculuğunun yüzde 50.56 olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bütün önceliği sadece okullara versek bile ancak 2 ay sonra yarı oranda bir bağışıklık sağlamış olacağız. İki öğretmenden biri aşılı ve bağışıklı, diğeri değil."

2 - 4 HAFTA TAM KAPATMA

Okulların açılması için gereken en önemli şartın salgının kontrol hızını düşürmek olduğuna değinen Prof. Saltık, "Yapılacak en iyi işlerden biri, en az 2-4 hafta tam kapatma ile salgının hızını düşürmek ve kontrol edilebilir hale getirmek. Ondan sonra da gıdım gıdım azaltılan sıkı önlemlerle zamana yayarak süreci devam ettirmek.

Bütün öğretmenler, okul çalışanları, servis görevlileri aşılanmadı. Çocuklar da virüsü belirtisiz geçiriyor ve taşıyıcı oluyorlar. Hastalığı bulaştırmak bakımından en riskli küme kabul ediliyorlar. R0 değeri (bulaş değeri) 1’in üstünde. Birin altına inmedikçe okulları açmayı düşünmememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

"TİCARİ KAYGILAR ÖNE ÇIKIYOR"

Virüsün mutasyon geçirdiğini ve bunun aşılamayı da etkileyebileceğini belirten Saltık, “Almanya’da iki doz aşı olmalarına karşın yaşlı huzurevlerinde salgın patlak vermiş durumda. O nedenle okulların açılması için hiçbir somut koşul görünmüyor.

Buna karşın açmayı düşünüyor olmaları, ticari kaygılardan ve özel sektörü rahatlatmaktan olabilir. Ne yazık ki bir anonim şirket gibi yönetilen Türkiye’de ticari kaygılar öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.