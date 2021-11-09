Osmanlı Yeniçağ tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hakkında internette aramalar gerçekleştiriliyor. Ünlü tarihçi hakkında 'Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hastalığı nedir? neden hasta, yoğun bakımda mı?' soruları soruluyor. Belirtilen soruların yanıtlarına haberimizde yer veriyoruz...

PROF. DR. AHMET ŞİMŞİRGİL HASTALIĞI NEDİR? NEDEN HASTA, YOĞUN BAKIMDA MI?

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in kendi sağlık durumu iyi olurken, bir süredir hastalıkla mücadele eden 33 yaşındaki oğlu İsmail Şimşirgil hayatını kaybetti.

33 yaşındaki İsmail Şimşirgil'in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip İhlas Marmara Evleri Birinci Kısım Camii'nden kaldırılıp, Yakuplu Mezarlığı'na defni gerçekleşecek.

AHMET ŞİMŞİRGİL KİMDİR?

1959 senesinde Sinop Boyabat'ta doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. 1978 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kabul edildi ve 1982 senesinde mezun oldu. 1983 senesinde aynı üniversitenin Yeniçağ Bölümü'nde araştırmacı olarak vazifeye başlayan Şimşirgil, 1985 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 1989 senesinde İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçiş yaptı.

1990 senesinde "Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda Tokat (1455-1574)" isimli eseri ve 1997 senesinde "Uyvar'ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi" isimli tezini yazarak Doktora ve Doçentlik unvanını aldı. 2003 senesinde Prof. Dr. Şimşirgil, Türkiye günlük gazetesi için itibarlı bir yazar ve düzenli olarak katkıda bulunan bir müellif olmasının yanı sıra, Milli ve Milletlerarası düzeyde makaleler neşretti ve "Tarih ve Medeniyet", "Başka Şeyleri", "Tarih Lalegül TV ve TGRT Radyo'da ve İnsan ", TRT1 TV'de "Tarih Sahnesi" programlarını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, halen İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı Tarihi profesörüdür. Evli ve üç çocuğu bulunmaktadır.