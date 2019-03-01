Kocaeli'de yapımı tamamlanan Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "En çok istismar edilen unsurlardan birisi dindir. Dinin istismar edilmesini engelleyecek olanlar da biziz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli'de Başiskele ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kocaeli Yüksek Dini İhtisas Merkezi'nin tanıtım törenine katıldı. 12 bin 470 metrekare alanda yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve içerisinde kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü, mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası 330 kişilik konferans salonun bulunduğu 4 katlı merkezin açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, merkezin hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Hizmet içi eğitimlerle hocalarımızın kalitesini yükseltmemiz gerekiyor"

Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin önemine vurgu yaparak, "Bugün öyle güzel, öyle güzel bir mekanın açılışını yapıyoruz ki burada bilim öğrenilecek ve öğrenilen bilim insanlığın irşadı için kullanılacak. Burada peygamber varisleri yetişecek. İşte peygamberin varisleri, Allah'ın varisleri de burada hakkı tebliğ etmek, hakka davet etmek, inşaları uyarmak, kötülüklerden uzak tutmak, iyiliği emretmek konularının nasıl olduğunu öğrenecekler. Talebelerimiz, görevlilerimiz, müftülerimiz ve vaiz adaylarımız, din davetçileri yetişecek burada. Buna o kadar çok ihtiyacımız var ki. İlim olmadan din hizmeti olmaz. Bilgi, hikmet olmadan din hizmeti olmaz. Biz bunun bilinci içindeyiz. O yüzden diyoruz ki beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Görevini almış, bir camide görevini yapıyor, vaiz olmuş, müftü olmuş fark etmez hizmet içi eğitimlerle hocalarımızın kalitesini yükseltmemiz gerekiyor" dedi.

"Dinin istismar edilmesini engelleyecek olanlar da biziz"

Vatandaşlara doğru dini bilgilerin aktarılabilmesi için Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde verilen eğitimlerin son derece öneli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizim bütün müftülerimiz ihtisas mezunu, bundan sonrakiler de olmak zorunda. Her yıl müftülük sınavı yapıyor ve 100 kişi alıyoruz. Çünkü sürekli emekli olan, ayrılanlar oluyor. 100 kişi. Bizim 6 bin vaizlik kadromuz var, şu an 3 bini dolu. Vaizlerimizi dini yüksek ihtisas merkezlerimizde yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla bu karoları yıllarca dolduramayız. İhtisas merkezlerimizdeki talebelerimizin hepsi bizim görevlimiz. Dışarıdan talebe almıyoruz. Mihrapta, kürsüde, minberde doğru dini bilgiyi toplumumuza ulaştırılması gerekiyor. Eğer biz doğru bilgiyi Kuran ve sünnet çizgisinde elde ettiğimiz bilgi ile insanımızı donatmazsak o zaman bu boşluğu aşırı uçlarda olan, sünneti hafife alan kişiler; bazen de sünnet ile hurafeyi karıştırıp din haline getirenler dolduruyor. Biz bunu acısını çekiyoruz. O zaman en çok istismar edilen unsurlardan birisi dindir. Dinin istismar edilmesini engelleyecek olanlar da biziz. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri programı ve müfredatı ile yetiştirmiş olduğumuz talebelerin mihrapta, minberde olması bu istismarı önleyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin tarafından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hediye takdim edilmesi ile program sona erdi.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Müftüsü Abdulsamet Erkul, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve davetliler katıldı.