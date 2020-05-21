Prof. Dr. Alkin: Merkez Bankası faizde mantıklı davrandı

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 50 baz puanlık indirimi "mevcut şartlar altında doğru adım" olarak değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu bugün yapılan Mayıs ayı toplantısında politika faizini 50 baz puanlık indirimle yüzde 8.25 seviyesine çekti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nın geçen ayki toplantısında 100 baz puanlık "sürpriz" bir faiz indirimi yaptığını hatırlatırken "Hemen ardından TCMB Başkanı'nın yüzde 7.4 yıl sonu enflasyon hedefi seslendirdiğini unutmayalım. Üzerine kamunun ani bir şekilde yükselen dövize yaptığı müdahale ve bunun da bir şekilde başarılıymış gibi gözükmesini dikkate alalım. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda MB'nin bu ayki toplantısında bir faiz indirimi daha yapacağını anlamak için falcı olmaya gerek yoktu" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI"

Bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde çok az kişinin bu seferki faiz indiriminin bir önceki kadar radikal olmayacağı konusunda fikir birliği içinde olduğunu ifade eden Alkin "Bu sabah kendi web sitemden paylaştığım yazıda da (En az 50 baz puan indirim yapılırsa şaşırmam) demiştim. Merkez Bankası'nın, hem benim ses tonumdaki ciddiyeti, hem de benim gibi düşünenlerin endişesini gerçekçi bulduğunu görüyorum" diye konuştu.

"YÜZDE 8'İN ALTI DENGELERİ BOZARDI"

Yüzde 8'in altına inecek bir politika faizinin, para piyasasında dengeleri bozabileceği endişesini dile getiren Alkin, "Eğer MB böyle bir karar alsaydı, maksat hasıl olmayacaktı. Yani Merkez Bankası, bankaların içinde bulunduğu şartları, koronavirüsün (Covid 19) ortaya çıkardığı zorlukları ve piyasalara moral vermenin gerekliliğini gözeterek kabul edilebilir seviyede bir indirim yapmış oldu. Bundan daha yüksek bir indirim yapılsaydı hem döviz kurları üzerinde yine baskı oluşacak ve kısa bir süre önce başımıza gelenden ders almadığımızı ortaya koyacaktı" ifadelerini kullandı.

"PİYASALARLA İNATLAŞMAK YANLIŞ OLURDU"

"Piyasa dengelerini bozacak ölçüde bir faiz indirim yapmanın para ve sermaye piyasalarıyla ekonomi kurmayları arasında bir inatlaşma varmış algısına yol açacağına işaret eden Alkin "Bunun da bize fayda geçirmeyeceği ortada. Özetlemek gerekirse enflasyon oranlarının tek haneye ineceğine dair hala güçlü bir intiba yokken ve mevduat faizleri reel olarak negatif seviyeye inmişken, Merkez Bankası'nın attığı bu adımı söz konusu şartlar altında atılabilecek en uygun adım olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA