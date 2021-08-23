Prof. Dr. Alpay Azap güzel haberi verdi ama uyardı: Salgının sonuna yaklaşıyoruz ama salgın bitmedi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mİkrobiyoloji Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Salgındaki son durum ve salgına karşı üretilen aşılar hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, tartışma konusu olan dördüncü doz aşılama hakkında da konuştu.

"VİRÜSÜ TAMAMEN YOK ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Sözcü'nün haberine göre koronavirüs salgının solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alpay Azap, "Önlemleri azalttığınızda, olgu sayısı artar. Önlemleri sıkılaştırdığınızda olgu sayısı azalır. Ama virüsü tamamen yok etmek mümkün değil. O yüzden etkili aşı ve ilaçlar yaygın bir şekilde kullanılana kadar hem bireysel hem de topluma yönelik kısıtlamaları uygulamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞI HASTALIĞI AĞIR GEÇİRME RİSKİNİ VE ÖLÜMÜ AZALTIYOR"

"Salgının sonuna yaklaşıyoruz ama salgın bitmedi." diyen Prof. Dr. Alpay Azap bireysel tedbirlerin olabildiğince uygulanması gerektiğini ifade ederek, " Ne kadar uygularsak o kadar az virüsle karşılaşır ve hastalanma riskini azaltırız. Aşı olmamız gerekiyor. Aşı hastalığı ağır geçirme riskini ve ölümü azaltıyor." dedi.

Kısıtlamaların kaldırılması durumunda virüsün dolaşımının artacağını belirten Prof. Dr. Alpay Azap, hızlı aşılama yapıldığını bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını söyledi.

"ÖNLEMLERİN KALDIRILMASI HASTALIĞIN YENİDEN YAYILMASINA YOL AÇTI"

Aşının hızlı yapılmasının ve salgın önlemlerinin kaldırılmasının vatandaşlarda ‘Pandemi bitiyor' algısı yarattığını belirten Alpay Azap," Algıyı yönetebilmek çok kritik süreç. Çok kişi aşılandı ama tek doz aşının koruyuculuğu yok. İki doz olacak ve üzerinden de 14 gün geçecek. Aşamalı olarak kaldırılması gereken önlemler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ölçüde kaldırıldı. Bu durum, hastalığın yeniden yayılmasına yol açtı.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR HANGİ AŞIYI OLMALI?

Saygı Öztürk'ün "Hangi aşıdan kaç doz olalım?" sorusuna Azap şu yanıtları verdi:

" 2 doz BioNTech aşısı, 9 ay kadar koruyor. Bu sürenin sonunda 3. doz aşı gerekebilir.

Hiç aşı olmayanlar için deltaya karşı daha etkili olan BioNTech aşısından 2 doz olmalarını öneriyorum.

İki doz Sinovac yaptırılmış ve üzerinden üç aydan fazla süre geçmişse, 3. doz olarak BioNTech aşısı öneriyorum.

4. doz aşıyı önermek için elimizde güçlü veri yok. Riski yüksek olanlara 4. doz uygulanabilir."

"ELİMİZDE HALA ETKİLİ İLAÇ YOK"

Çok sayıda vatandaşın aşısız olduğunu kaydeden Azap, “Hiçbir aşının koruyuculuğu yüzde 100 değil. Aşılı olanların yüzde 25'i hastalanıyor. Elimizde hala etkili ilaç yok. O yüzden ölümleri durduramıyoruz." diye konuştu.

Aşılamanın yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Azap," Bireysel önlemlerin maske, mesafe, temizlik, havalandırma ve temas süresini kısa tutma uygulamasını sağlamak lazım” şeklinde konuştu.

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