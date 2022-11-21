Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan sözler! "Toplumda bağışıklık azaldı, bu kış çok hastalık göreceğiz"

Prof. Dr. Alpay Azap, kış ayında daha çok ve çeşitli virüsler görülebileceğini ifada ederek vatandaşları uyardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan sözler! "Toplumda bağışıklık azaldı, bu kış çok hastalık göreceğiz"

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar uzun bir süre maske takması sonrası bu kış ayında önlemleri fazlasıyla gevşetti. Maske takmayan vatandaşların sayısı dikkat çekerken bu durum geçmiş yıllarda bir hayli düşen grip salgını vakalarının atmasına neden oldu.

Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan sözler! Toplumda bağışıklık azaldı, bu kış çok hastalık göreceğiz

AĞIR SEYİRLİ OLACAK

Bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değinen İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, bu kış mevsiminde ağır seyirli infeksiyonlar olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan sözler! Toplumda bağışıklık azaldı, bu kış çok hastalık göreceğiz

"ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR GÖRECEĞİZ"

Alpay Azap sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 yıldır COVID için alınan önlemler sayesinde solunum virüsleri dolaşamadığı için toplumda genel bağışıklık azaldı. Bu kış daha çok ve çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz. Üstelik biraz daha ağır seyirli olacak infeksiyonlar ->Bu kış maske-mesafe-havalandırma-aşı daha da önemli"

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