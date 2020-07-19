Prof. Dr. Apak: Uzak gelecek virüs etkisiyle ‘şu an’ oldu

Dünyayı etkileyen ve birçok sektörde değişimlere neden koronavirüsün eğitimi de dönüştürdüğünü söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "Online eğitim sürecinin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile eğitimde yer ve zaman sınırlamaları ortadan kalktı. Uzak gelecek virüs etkisiyle "şu an" oldu" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında koronavirüs salgınının eğitime etkilerini değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "En az 10 yıl sonra yaşanması beklenen gelişmeler, koronavirüs nedeniyle yeni adaptasyonlar yarattı. Öğrenci ve akademisyenler de buna ayak uydurmak zorunda kaldı" yorumunda bulundu.

BİRİNCİ DÖNEMDE DÖRT DERS UZAKTAN

Okullar açıldığında ilk dönemde en az dört dersin uzaktan yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Apak, "ABD ve Avrupa'daki bazı önemli üniversitelerde gelecek yıl uzaktan eğitime devam edilmesi kararı alındı. YÖK'ün açıklaması doğrultusunda eğitim öğretimin yüzde kırkı evden yapılacak. Bu uygulama ile okula gelen öğrenci sayısının da azaltılmasının sağlanacak" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DALGA OLURSA…

'İkinci dalga olursa ona göre şekillenmek lazım" diyen Prof. Dr. Apak, online eğitimin olumlu olduğu kadar olumsuz yanları olduğunu hatırlattı; eğitim ortamının değişmesi ve formel derslerin uzaktan verilmesinin kimi zaman öğrencileri yorduğunu söyledi. Uzaktan eğitimin yabancı öğrencileri de etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Apak, uluslararası öğrenci açısından bakıldığında Türkiye'nin iyi bir sınav atlattığının altını çizdi.

HANGİ BÖLÜMLERE TALEP ARTACAK?

Sağlık bilimleri, tıp fakülteleri, havacılık yönetimi, lojistik gibi bölümlere talebin artacağını belirten Prof. Dr. Apak, bilişimin önemini bir kez daha vurguladı. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerinin bu yıl da ön plana çıkacağını belirten Prof. Dr. Apak, endüstri mühendisliği bölümüne de dikkat çekti. Endüstri mühendisliği mezunlarının çalışma alanlarının oldukça geniş olduğunu belirten Prof. Dr. Apak, "Bölümü bitirdikten sonra bazı arkadaşlarımız bilişimci, bazı arkadaşlarımız finansçı oldu. Kimileri hizmet sektöründe çalışmaya başladı. Böyle değişik alanlara daha rahat atlıyorsunuz. Bunu endüstri mühendislerinde diğerlerinden daha çok gördüm" dedi.

Kaynak: DHA