Prof. Dr. Arif Verimli'den dikkat çeken çıkış: "Tarih affetmeyecek... Ben asla affetmeyeceğim "

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almasıyla kamuoyunun daha fazla tanıdığı bir isim haline dönüşen Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HER İYİ İŞE DÜŞMAN R.A. İSİMLİ BİR BAKAN..."

Verimli paylaşımında, "Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimiyken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum her iyi şeye düşman R. A. isimli bir bakan.. Tarih affetmeyecek.. Ben asla affetmeyeceğim O'nu ayrı konu.." dedi.

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Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimiyken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı?

Cevap veriyorum her iyi şeye düşman R. A. isimli bir bakan.. Tarih affetmeyecek.. Ben asla affetmeyeceğim O'nu ayrı konu.. — Arif Verimli (@arifverimli) October 12, 2022

Verimli'nin paylaşımında adı geçen ismin Recep Akdağ olduğu belirtildi.