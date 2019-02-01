Prof. Dr. Aşıcıoğlu: Uyuşturucu madde çeşidi 650'nin üzerine çıktı

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu uyuşturucu madde çeşidinin 650'nin üzerine çıktığını belirterek, "Şu anda bildiğimiz geleneksel uyuşturucuların çok üzerine çıktı. Halk bunu sadece basit birkaç sokak ismi ile biliyor. Oysa çok çeşitli uyuşturucular var. Bu maddeleri kullananlar hangi maddeyi kullandığını bilmeden kullanırken, sokakta madde satıcısı olanlar dahi ne sattığını bilmiyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Projede acil servislere madde zehirlenmesi şüphesiyle gelen hastaların, biyolojik örneklerinde tespit edilen uyuşturucu maddelere göre tedavi edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Güney Kore'deki Chungnam Ulusal Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü arasında Mevlana Değişim Programı da uygulanacak. Güney Koreli öğrenciler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da çalışmalar gerçekleştirirken, Türk öğrenciler de bir süre sonra Güney Kore'ye giderek orada uyuşturucu maddelerin nasıl analiz edildiğini görecek.

'650 UYUŞTURUCU MADDEYİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu günümüzde uyuşturucu madde çeşidinin 650'nin üzerine çıktığını belirtti ve bu konuda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu,"Günümüzde uyuşturucu madde çeşidi 650'nin üzerine çıktı. Şu anda bildiğimiz geleneksel uyuşturucuların çok üzerine çıktı. Halk bunu sadece basit birkaç sokak ismi ile biliyor. Oysa çok çeşitli uyuşturucular var. Bu maddeleri kullananlar hangi maddeyi kullandığını bilmeden kullanırken, sokakta madde satıcısı olanlar dahi ne sattığını bilmiyor. Bu proje kapsamında 650 çeşit uyuşturucu, uyarıcı, uyku verici maddelerden hangilerinin ne oranda bulunduğunu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

'HANGİ MADDEYİ KULLANDIĞI TESPİT EDİLECEK'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Zeynep Türkmen ise bu proje ile uyuşturucu kullananların hangi maddeyi kullandığının daha hızlı tespit edileceğini ve böylelikle daha kolay tedavi edilebileceğini söyleyerek, "Uyuşturucu ile mücadele adli toksikolojinin çok önemli bir konusudur" dedi.

Zeynep Türkmen, "Acil servislerde yeni yasa dışı maddelerin kullanımıyla bir zehirlenme oluştuğunda bunların kanda tespit edilmesiyle kişinin neyin etkisinde olduğunun belirlenerek ilk müdahalenin yapılması sağlanmış olacak. Aynı zamanda adli yönü de ele alınmış olacak. Çünkü bu maddeler sürekli şekil değiştirdiği için yasaya intikal etmesi ve cezai sorumluluğu zaman alıyor. Biz hemen kişi etkisi altındayken hangi maddeyi kullandığını tespit ederek cezaya girmesini sağlayacağız" dedi.

'GELECEĞE HAZIRLIK YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Chungnam Ulusal Üniversitesi Analitik Bilimler ve Teknoloji Okulu Dekanı ve Dünya Adli Toksikoloji Derneği eski başkanı Prof. Dr. Hee-Sun Chung ise, projenin çok özel bir proje olduğunu belirterek, "Bu proje psikoaktif maddeler anlamında çok özel bir çalışma. Dünya çapında yeni psikoaktif maddeler konusunda büyük bir problem var. Her ülkenin de birbirinden farklı sorunları var. Bu yüzden işbirliği yapmak önemli. Kore'de biz çok fazla psikoaktif madde kullanan vaka görmüyoruz. Ancak İstanbul'da birçok vaka var. Bu yüzden vakaların hangi psikoaktif maddeyi kullandığını görmek bizim adımıza önemli. Bu nedenle de öğrencilerimi buraya getirdim. Türkiye Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda. Burada kullanılan maddeler bir süre sonra Asya'ya da gelecek. Bu nedenle de burada olanlar ile geleceğe hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi.

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DHA