HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Aylin Ege kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aylin Ege'nin biyografisi
Prof. Dr. Aylin Ege, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Aylin Ege, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Aylin Ege'nin biyografisi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Sözcü Gazetesi'nden kovulmuştu! Meral Akşener'den Yılmaz Özdil'e destek: “Elbet bu da geçer yahu..."
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"