Prof. Dr. Aylin Ege kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aylin Ege'nin biyografisi

OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Ege, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Aylin Ege kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Prof. Dr. Aylin Ege'nin biyografisi.