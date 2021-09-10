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Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'dan fahri diploma aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a "Fahri Diploma" verdi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan'dan fahri diploma aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aziz Sancar'a "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı fahri diploması" verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye yer aldığına göre Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı hizmetlerden dolayı "Azerbaycan Cumhuriyeti Fahri Diploması" ile taltif edildi.

Aziz Sancar,  Nobel Ödülü'nü, hücrelerin enzimleri kullanarak, ultraviyole ışınlar ve diğer karsinojenlerle hasar gören DNA'yı nasıl tamir ettiğini açıklayan çalışmaları ile kazanmıştır. DNA onarımında görevli enzimleri saflaştıran Sancar,  bu çalışmasıyla büyük bir başarıya imza atmıştır.

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