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  3. Prof.Dr. Aziz Sancar'dan dikkat çeken korona aşısı açıklaması: Kuyruğa girer yaptırırdım

Prof.Dr. Aziz Sancar'dan dikkat çeken korona aşısı açıklaması: Kuyruğa girer yaptırırdım

Son dakika haberi... Bilim insanı Aziz Sancar, koronavirüs aşısına ilişkin olarak," Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." dedi.

Prof.Dr. Aziz Sancar'dan dikkat çeken korona aşısı açıklaması: Kuyruğa girer yaptırırdım

Son dakika haberi... Bilim insanı Aziz Sancar, koronavirüs aşısına ilişkin olarak," Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

PROF.DR. AZİZ SANCAR KİMDİR?

Prof. Dr. Aziz Sancar Mardin’in Savur ilçesinde 8 çocuğun 7.si  olarak dünyaya geldi ve hiç eğitimi olmayan anne ve babası  çocukları için eğitimin önemli olduğunun bilinciyle onların okumalarını sağladı. Prof. Sancar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduktan sonra ABD’ye lisansüstü eğitim için gitti ve doktora derecesini 1977 yılında Dallas’taki Teksas Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji alanında aldı. Prof. Sancar DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaştı. 2015 yılında Kimya alanında Nobel ödülünü meslektaşları Tomas Lindahl and Paul L. Modrich ile birlikte DNA tamirinin mekanik çalışmaları ile ilgili yaptıkları çalışma ile aldı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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