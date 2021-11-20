Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş getirildi. Atamanın ardından Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş biyografisi...

PROF. DR. BEKİR SAMİ YILBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? PROF. DR. BEKİR SAMİ YILBAŞ BİYOGRAFİSİ

Prof. Bekir Sami Yılbaş, Lisans (1976), yüksek lisans (1978) ve doktora (1982) eğitimlerini İngiltere'nin Birmingham Üniversitesinde tamamlamıştır. İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nde çalışmıştır. Araştırmaları ısı transferi, termodinamik, akışkanlar mekaniği alanlarında özellikle de üretim teknolojilerinde laser kullanımı konusunda yoğunluk kazanmıştır. Birçok idari görev ile birlikte muhtelif dergilerde editörlük de yapmaktadır. Prof. Yılbaş çok sayıda uluslararası ödüle sahiptir. Indexli dergilerde 500'den fazla makalesi yayınlanmış olan Prof. Yılbaş'ın h-Index'i 25 olup yayınları 3000'den fazla atıf almıştır.

Nereli ve kaç yaşında olduğuna dair bir bilgi bulunmayan Prof. Bekir Sami Yılbaş, 20 Kasım 2021 Cumartesi Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.