Prof. Dr. Bingür Sönmez aşı yaptırmak istemeyenlere 'Vatan Haini' dedi: Onlara Kız Bile Vermeyeceğiz

Koronavirüs aşısının Ocak ayı itibariyle Türkiye'de herkese uygulanması bekleniyor. Bir çok kişi endişeleri nedeniyle aşı olmak istemiyor. Prof. Dr. Bingür Sönmez FOX TV'de katıldığı canlı yayın programında aşı olmak istemeyenler için kurallar koyulacağını söyledi.

''AŞI YAPTIRMAYANLAR VATAN HAİNİDİR''

Sönmez İlker Karagöz'ün sunuculuğunu yaptığıı yayında, "Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz.

İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüse binemeyecekler" ifadelerini kullandı.

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AŞI NE KADAR SÜRE KORUYACAK?

Pfizer/BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının mucidi Türk Prof. Dr. Uğur Şahin A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz" dedi.

Uğur Şahin açıklamasına şöyle devam etti: Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sunna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz. Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. 2 yıl içerisinde tüm verileri toplayacağız. Aşıların ilk 2 ay içerisinde genel verileri belli olur. Bizim verilerimizde de bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Herhangi bir endişemiz yok. ''

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Aşının yan etkileriyle ilgili bilgiler veren Uğur Şahin, "Baş ağrısı, ateş, yorgunluk hissi.. Bunlar zaten birçok aşıda tipik yan etkiler.. " dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

Aşımız için 4 ayrı güvenlik değeri var. Önemli olan şu: Aşıların güvenlikle ilgili belirtileri ilk 2 ayda etkisini gösterir. Sürpriz beklemiyoruz. Ancak veri toplamaya devam edeceğiz. İlaç geliştirme güvenlik işleri bu şekilde yürüyor. Farklı bir endişe beklemiyoruz.

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ESKİ NORMALE NE ZAMAN DÖNECEĞİZ?

Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.