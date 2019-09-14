Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi'nde "Sağlıkta Şiddet" konulu konferans verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe artıyor. Hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık çalışanları takdir görmenin ötesinde şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla emsâl çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özel Atakent Hastanesi'nde konferans verdi. Konferansa Yalova İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, Özel Atakent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hastane yönetimi ve hekimler ile avukatlar ve savcılar katıldı. Prof. Dr. Bingür Sönmez konferans öncesinde hastaneyi gezerek hastaları ziyaret etti. Konferans sonunda Prof. Dr. Bingür Sönmez'e plaket takdim eden Kemalettin Akkurt, sağlık çalışanları adına kendisine teşekkür etti.

Kaynak: İHA