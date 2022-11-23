Prof. Dr. Celal Şengör, Düzce depremini değerlendirdi! Sözleri tedirginlik yarattı: Müthiş kötü bir haber, İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış

AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde birçok evde hasar oluşurken vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre depremde 68 kişi yaralandı.

Depremin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın görüştüğü Celal Şengör şunları söyledi:

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Fatih, bu deprem müthiş kötü bir haberdir. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.

Bunun anlamı şu.

İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış.

Stres birikimi had safhaya yaklaştı.

Naci Görür’ün dediği doğru. Bolu Dağı’na doğru da bir deprem bekleyebiliriz. Ama orada 1944 yılında bir deprem oldu. Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil.

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Asıl stres birikimi Batı’ya doğru oldu.

Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul.

İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul’dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih’siz bir hayat istemiyorum.

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