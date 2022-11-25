Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur

Prof. Dr. Celal Şengör, ilerleyen yıllarda olması beklenen Marmara depremi hakkında değerlendirmede bulunarak, "İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur, İstanbul'u alın Türkiye'den, oldu size Afganistan" dedi. Şengör, olası İstanbul depreminin büyüklüğü hakkında bilgi vererek, Düzce depreminin İstanbul depreminin olma ihtimalini artırdığını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremde Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı. 13 kişinin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

DÜZCE DEPREMİ ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 233 artçı deprem meydana geldi. Söz konusu deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve bazı illerde de hissedildi.

Söz konusu deprem bir kez daha ilerleyen yıllarda olması beklenen Marmara depremini akıllara getirdi. Bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur

İSTANBUL DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

" Siz “İstanbul'dan kaçın” diyorsunuz ama 15 milyonluk şehirden kaç kişi kaçabilir ki?" sorusuna yanıt veren Celal Şengör, "Kaçamaz tabii, bakın ben size bir şey söyleyeyim mi; İstanbul kaybedilmiştir. İstanbul'da 7.2'den de büyük bir deprem olabilir" dedi.

"KİMSE DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAMIYOR"

"Bununla Bolu-Düzce hattındaki fayda enerjinin bir kısmı açığa çıktığına göre İstanbul depreminin daha hafif olması neden mümkün değil?" soruna cevap veren Şengör, olayın ciddiyetinin kavranamadığını belirterek, "Nereye gitti o enerji? 1939'dan beri Kuzey Anadolu fayı üzerinde depremler Batı'ya doğru sürekli ileriyi yüklüyor, demek ki İstanbul şimdi daha çok yüklendi, risk arttı.. O kadar büyük bir cehaletle mücadele ediyoruz ki hala kimse durumun ciddiyetini anlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKE YÖNETENLERİN BİLİMDEN BİRAZ ANLAMALARI ÖNEMLİDİR"

Mengi'nin "Acaba siyasetçiler Ankara'da oldukları için mi korkmuyorlar ve bu konuya sıra gelmiyor" sorusuna yanıt veren Şengör, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile arasında geçen diyaloğu da anlatarak şunları söyledi:

"Hayır, bu korkma meselesi değil, İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur, İstanbul'u alın Türkiye'den, oldu size Afganistan. Ülke yönetenlerin bilimden biraz anlamaları önemlidir, örneğin Süleyman Demirel birinci sınıf mühendisti, 17 Ağustos 1999 depreminde cumhurbaşkanıydı, depremden sonra beni çağırdı, anlatmamı istedi. Ben kağıda Marmara Denizi'ni ve fayı çizdim, 'Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz fay çözümlerini koyayım' dedim, 'Bırak onları, ivmeleri yaz' dedi. Bakın, bu ne demek; bu adam bunu biliyor demek. Ben ivmeleri yazmaya başladım, 3'üncüyü yazarken 'İşte bu fena' dedi, ben de 'Evet, hakikaten fena' dedim. Eviniz depremden fazla etkilenmeyecek bir konumda olsa bile deprem anında nerede olacağınız belli değil."

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur

"KİMSE FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİL"

Mengi'nin "İnsanların çocukları okulda, kendileri iş yerinde olabilir" ifadesi üzerine Şengör, "Evet felaketi düşünün, kimse felaketin büyüklüğünün farkında değil, umursamıyor, söyleyene de hemen 'felaket tellallığı yapıyor' diye saldırıyorlar, ben de yapmıyorum işte, sık sık hatırlatmak ve uyarmak için ağzımı açmıyorum." şeklinde konuştu.

DÜZCE DEPREMİ, İSTANBUL DEPREMİNİN TETİKLER Mİ?

Düzce depreminin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemediği sorusuna yanıt veren Şengör, "Tetiklemiş değil, ihtimalini arttırmış olacağını düşünüyorum. İzmit Körfezi'nden Şarköy'e kadar olan alanı, özellikle sahilleri ciddi şekilde etkileyecek bir deprem olacaktır. İstanbul'da kalabalık ve dar sokakların olduğu semtler için gaz patlaması tehlikesi de unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin büyüklüğünü açıklayıp uyardı: İstanbul çöktükten sonra Türkiye Afganistan'dan beter olur

DEPREM TSUNAMİ GETİRİR Mİ?

7.2'den büyük bir depremin tsunami getirip getirmeyeceği sorusuna cevap veren Şengör, "O belli olmaz, yer kayması olursa getirir. Adamlar tutturmuş 'Kanal İstanbul yapacağım' diye, düşünün Allah aşkına, böyle bir deprem oldu mu o kanalı ve çevresini darmadağın eder, tam bir facia olur İstanbul. Bu konu inat götürecek bir konu değildir" diye konuştu.

Mengi'nin deprem araştırmalarıyla ilgilenmeyen siyasetçiler olduğunu ifade ederek, "Atlar giderler bir büyük afet anında nasılsa" demesi sonrası dikkat çeken ifadeler kullanan Şengör şunları kaydetti:

"Nah giderler, nereye gidiyorlar. O keşmekeşte nereye gidecekler. O andaki paniği düşünün, telefonlar çalışmayacak, hiçbir şey çalışmayacak, yangınlar çıkacak, İstanbul'la bağlantı kesilecek, o paniği düşünebiliyor musunuz? İzmit depreminde Antalya'daydım, kimseyi arayamadık. O kaçanlar bir daha dünyada kaçacak yer bulamaz. Bana 'ağzını açmıyor' diye küfredenlere selam söyleyin, 20 senedir konuşuyor bu adam hiçbir şey değişmedi deyin."

Prof. Dr. Celal Şengör, Düzce depremini değerlendirdi! Sözleri tedirginlik yarattı: Müthiş kötü bir haber, İstanbul depremi bayağı yakınlaşmışProf. Dr. Celal Şengör, Düzce depremini değerlendirdi! Sözleri tedirginlik yarattı: Müthiş kötü bir haber, İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış

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