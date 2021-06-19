Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi: Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir

AFAD verilerine göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panikle kendini dışarı atarken Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi gazeteci Candaş Tolga Işık'a değerlendirdi.

Şengör, Işık'a şu değerlendirmeyi yaptı:

" Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil"

NE OLMUŞTU?

19 Haziran 2021 Cumartesi gününde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Sultanbeyli'de yerin 15.1 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

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