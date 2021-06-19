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Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi: Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir

Son dakika... Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak," Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. " dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi: Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir

AFAD verilerine göre İstanbul'da 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panikle kendini dışarı atarken Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana  gelen depremi gazeteci Candaş Tolga Işık'a değerlendirdi.

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi

Şengör, Işık'a şu değerlendirmeyi yaptı:

" Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil"

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi

NE OLMUŞTU?

19 Haziran 2021 Cumartesi gününde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Sultanbeyli'de yerin 15.1 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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