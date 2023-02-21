Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen İstanbul depremi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Depremin bazı ilçelerde 9 şiddetinde hissedileceğini ifade eden Şengör, İstanbul'da deprem bakımından tehlike bulunan ilçeler hakkında da bilgi verdi.

Melahat Ersoy
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Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Deprem hakkında Kafa TV YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, çarpıcı sözler sarf etti.

"İSTANBUL'DA SAHİLLERDEN UZAK DURULMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

İstanbul depreminin süresi hakkında tahminini açıklayan Celal Şengör, "Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK?

Depremin büyüklüğü hakkında tahminler yapan Şengör, arka arkaya iki depremin olabileceğini belirterek, "Sanki doğuya doğru genişleyecekmiş gibi gözüküyor. O zaman Silivri'den İzmit'e kırar diye düşündük, bu 7.2'lik bir deprem üretiyor. Fakat bu demek değildir ki bu deprem onla kalır. Hemen arkasından Silivri'den Tekirdağ'a kadar olan kısmı da kırabilir. 1766'da böyle olmuş. 7.2 ve 7.2, fayların uzunlukları. Arka arkaya iki tane olabilir. Tek nefeste kırılırsa 7.6-7.8 olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!

"5-8 METRE ARASINDA BİR TSUNAMİ OLABİLİR"

"Tsunami ihtimali var mı?" sorusuna yanıt veren Şengör, "Var. 5-8 metre arasında bir tsunami olabilir. Eğer bir yer kayması olursa Marmara'nın dibinde" diye konuştu.

Şengör ilçelerin durumu hakkında bilgi vererek, bazı ilçelerde depremin 9 şiddetinde hissedileceğini kaydederek, "Yeşilköy'de şiddet 9'a çıkıyor. Büyüklük değil, şiddet. Tuzla'da şiddet 9'a çıkıyor. Buralarda harp okullarının taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini çok sakat. Bakırköy formasyonu vardır, tam bir felaket" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!

DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELERİ TEK TEK SAYDI

Şengör, zemini sağlam olan ve depremde zarar görmesi beklenen ilçeler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Adalar'ın altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı, burnunuzun dibinde çünkü fay. Adalar'da yaşayanların dikkat etmesi lazım, evlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Avcılar'da bir kil tabakası var, semt o kil tabakasının üstünde kayıyor. Avcılar zaten sürekli denize doğru kayıyor.

Fatih, Suriçi -Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda.

Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket.

Kemerburgaz altı kum olduğu için tehlikeli, buna Kilyos'u da ilave edebiliriz.

Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Avcılar kadar tehlikeli, Silivri tehlikeli, Çatalca içerilerdeysen o kadar tehlikeli değil, ne kadar içeride olduğuna bağlı.

Büyükçekmece sakat, Esenyurt eğer Küçükçekmece gölünün kuzeyindeysen nispeten daha iyi.

Bağcılar'ın yüksek yerleri Avcılar gibidir, sakattır.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!

Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz.

Bahçelievler pek sağlam değil.

Beylikdüzü'nün altı neosen kalkerleridir, kireçtaşından oluşur sağlam bir kayadır, ama binaların nasıl yapıldığına bağlıdır.

Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyim; altı kum olan yerler sakat.

Pendik, Suadiye tehlikeli.

Beşiktaş'a garanti veremem, çünkü çok dolgu var orada."

Depreme en dayanıklı bölgeler arasında Kadıköy'ün semtlerinin de olduğu hatırlatılan Şengör, "Katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım" diye yanıt verdi. Şengör, "Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor faya çok yakın" dedi.

HANGİ İLÇELERİN ZEMİNİ SAĞLAM?

Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye ve Beyoğlu'nun zeminlerinin de sağlam olduğunu kaydeden Şengör, buradaki tehlikelerin binaların sağlam olmayışından kaynaklanacağını vurguladı.

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