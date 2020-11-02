Prof. Dr. Celal Şengör'den İzmir depremi yorumu: Silin şu 6,6'yı!

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok siyasi isim tarafından ziyaret edilen deprem bölgesinde, enkaz altından vatandaşların kurtarılması için çabalayan görevlilere destek olan yetkililer, bölgede yapılması gerekenleri sıralayarak vatandaşa da moral oluyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör tarafından İzmir depremi hakkında yapılan değerlendirme gündem oldu. Haberlerde yer alan ve AFAD tarafından açıklanan deprem şiddetini eleştiren Şengör'ün açıklamaları, depremin şiddetini eleştirdi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.

Prof. Dr. Celal Şengör kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Deprem hakkında ne dedi?

Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu.

Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti.