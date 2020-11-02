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  3. Prof. Dr. Celal Şengör'den İzmir depremi yorumu: Silin şu 6,6'yı!

Prof. Dr. Celal Şengör'den İzmir depremi yorumu: Silin şu 6,6'yı!

İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremin enkazında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti, 962 kişi ise yaralandı. Bunun üzerine daha önce deprem hakkında çok kez uyarıda bulunan Celal Şengör, katıldığı televizyon programında depremin şiddetine karşı tepkide bulunarak 6,6'nın çok daha üzerinde olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Celal Şengör'den İzmir depremi yorumu: Silin şu 6,6'yı!

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok siyasi isim tarafından ziyaret edilen deprem bölgesinde, enkaz altından vatandaşların kurtarılması için çabalayan görevlilere destek olan yetkililer, bölgede yapılması gerekenleri sıralayarak vatandaşa da moral oluyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör tarafından İzmir depremi hakkında yapılan değerlendirme gündem oldu. Haberlerde yer alan ve AFAD tarafından açıklanan deprem şiddetini eleştiren Şengör'ün açıklamaları, depremin şiddetini eleştirdi. 

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.

Prof. Dr. Celal Şengör kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Deprem hakkında ne dedi?Prof. Dr. Celal Şengör kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Deprem hakkında ne dedi?

Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu.

Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti.

Berna Akkaya
Editör


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