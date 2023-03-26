Prof. Dr. Celal Şengör'ün papyonu gündem oldu! Neden sürekli taktığını açıkladı: Meğer hikayesi bambaşkaymış!

Prof. Dr. Celal Şengör, Türk jeolog ve akademisyen olarak tanınan bir bilim insanıdır. 1955 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını ABD'de bulunan Princeton Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Şengör, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde jeolojik araştırmalar yapmıştır. Deprem araştırmaları ve doğal afetler konusunda çalışmalar yaparak Türkiye'deki deprem riskini vurgulayan Şengör, bu konuda toplumsal farkındalık yaratmıştır.

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Sosyal medya üzerindeki meraklı sorulara cevap veren Türk yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, sürekli olarak papyon takmasıyla ilgili romantik bir açıklama yaptı. Şengör, papyonun aslında kendisi için çok özel bir anlam ifade ettiğini belirtti. Papyonun, eşiyle tanıştıkları ilk buluşmada takmış olduğu bir aksesuar olduğunu ve onunla olan romantik anılarını hatırlattığını söyledi. Bu yüzden de her zaman yanında taşıdığı ve programlarda takmaktan vazgeçmediği papyon, Şengör için çok özel bir değere sahip.

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Prof. Dr. Celal Şengör, kafa TV’nin Youtube programına konuk olduğunda, papyon takmasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Sosyal medyanın dikkatini çeken Şengör, ilk defa papyonla ilkokulda tanıştığını söyledi. Romantik bir açıklama yapan Şengör, papyonla sürekli takması Oya ile evlendikten sonra başladığını belirtti. Kravatların zor temizlenebileceğini söyleyen eşi Oya'nın bu önerisiyle papyon kullanmaya başladığını söyleyen Şengör, "Benim çok güzel kravatlarım vardı. Ancak eşim Oya her yemekten geldiğimizde kravatın menü haline geldiğini ve kravatı yıkamanın gömleği yıkamaktan daha zor olduğunu söylüyordu. Lekeleri zor çıkıyordu. Dolayısıyla papyon taktım” dedi.