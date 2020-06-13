Prof Dr. Çetiner vakaların artma sebebini açıkladı: Ateş ölçümü sizi korumayacak

Türkiye'de normalleşme sürecinden sonra yeni tip koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. İkinci bir dalga olasılığı tartışmalarına yol açan vaka artışlarına süper bulaştırıcıların neden olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ''Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu'' dedi. Çetiner, AVM gibi kalabalık yerlerde süper bulaştırıcılarla karşılaşılabileceğini ve bu tarz yerlerdeki ateş ölçümünün koronavirüsten koruyamayacağını belirtti.

Türkiye’de salgın tam bitti derken yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.195 oldu. Türkiye’de salgın bitti derken yeniden hortladı.

İKİ GRUBUN DA BULAŞTIRMA RİSKİ AYNI

Prof. Dr. Çetiner, normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, “Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı. Bulgusuz taşıyıcılık oranı Covid-19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil” dedi.

Çetiner, açıklamalarını şu şekilde devam etti;

MASKE, MESAFE VE ELDİVEN ŞART

“New York’ta 5 bin 700 korona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak.

Covid-19 (+) süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz.”