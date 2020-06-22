Prof. Dr. Ceyhan uyardı: ''Kortizonlu ilaçları kullananlar risk grubunda yer alıyor''

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kortizonlu ilaç kullananlarda risk oluşturduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu konuya ilişkin olarak kontrolsüz hipertansiyonunda ciddi risk teşkil ettiğini belirtti.