Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik açıklama: ''Tam kapanmadan sonraki 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerine dikkat!'' CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programının dünkü bölümüne konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tam kapanma sürecindeki gelişmeler ile ilgili vatandaşları bilgilendirerek yaşanan süreci değerlendirdi. Tam kapanmanın ardından 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerine dikkat çeken Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu.

1 19 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.