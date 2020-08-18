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  3. Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı: Vaka sayısındaki artışa müdahale şart

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı: Vaka sayısındaki artışa müdahale şart

Sosyal hayata geçildiği için insanların birbirine virüs bulaştırma riskinin arttığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Türkiye'de vaka sayısındaki artışı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaşanan son duruma ilişkin olarak ''Mayıs'tan bu tarafa binli rakamlar civarında gidiyoruz. Böyle gittiği zaman müdahaleler yapmanız lazım. Eğer yağmazsanız bu vakalar virüs mutasyona uğramadıkça artmaya devam edecektir. Bunu şu anda bütün batı Avrupa ülkeleri yaşıyor" dedi.

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18 Ağustos 2020 Salı 13:28
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