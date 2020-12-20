Prof. Dr. Çilingiroğlu açıkladı! Avrupa'da ölümler Türkiye'ye oranla neden daha çok?

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Peki vaka sayımız diğer ülkelerle hemen hemen aynı olmasına rağmen neden Fransa’da, İngiltere’de, İtalya’da, İspanya’da ölümler daha fazla?" ifadelerine yer veren Çilingiroğlu konuya ilişkin açıklamasına videoda yer verdi.

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu paylaşımında yer verdiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ya hocam iyi hoşta, şimdi sen diyorsun bizim vaka sayımız fazla ama öbür ülkelerde ölüm fazla. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Aynen şöyle açıklıyoruz; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya. Bunların yaşam süresi, bunlardaki yaşlılık oranı ve ortalama yaş bizimkinden çok daha yüksek. Yani bunlarda Komorbiditesi olan hastalar daha fazla... İngiltere'de daha fazla ölümün olmasının sebebi; ülkede daha çok yaşlı olması, yaşam süresinin daha fazla olması.. E hocam İngiltere'de mutasyon olmuş? Mutasyon 6 ay önce de oldu. Virüsün enfeksiyonu daha hızlı geçirdiği mutasyon oldu. Bu mutasyonlar olacak... Vakan çok ise ölümün de çok, bu kadar basit. Her yerde daha fazla ve hızlı bulaşıyor ve fazla vaka olunca hızlı öldürüyor. Aşı, tedbirler ve maske en önemlisi..."

Çilingiroğlu, yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Yaş ortalaman ne? İnsan yaşam süren ne? Nüfusun ne? Başka ülkelerle karşılaştırmadan bunları bir sor önce kendine" ifadelerine yer verdi.