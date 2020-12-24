Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan dikkat çeken aşı paylaşımı: Bekleyip göreceğiz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, Twitter hesabında koronavirüs aşısına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Çilingiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Batının aşısından daha güvenli diyenlere bekleyip göreceğiz; 1. Hangisi daha etkili milyonlarda?, 2. Hangisinin ciddi yan etkileri var uzun dönemli? 3. Hangisinde PCR pozitif çıkacak, 4. Hangisinde antibody oranı ve kalitesi daha yüksek olacak?, 5. Hangisinde uzun dönemli antibody?"

Çilingiroğlu'nun paylaşımında bir Twitter kullanıcısı tepki gösterdi. Çilingiroğlu, gelen "Ne oldu prefesör bu ön aşısının etkili çıkması biraz canını sıktı galiba?" yorumuna şu yanıtı verdi:

"Hayır git ol ben oldum aşımı. Güvendiğim aşıyı. Sende git sende güvendiğini ol. Ne Çin ne de Çin aşısı biz batılıları ilgilendirmiyor, nokta."