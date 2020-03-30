Prof.Dr.Derya Unutmaz: Dışarı çıkmak zorunda olan herkesin maske takması lazım

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bilim insanları da vatandaşları yapması gerekenler hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüsün bulaşmasını önlemek için maske takmanın önemine değindi.

Prof.Dr.Derya Unutmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Maske konusunu biraz açmak lazım. Maskeler kişiyi çok koruyan bir yapı değil. Ama biraz da olsa koruma özelliği var. Bazı maskelerin koruma özelliği daha fazla. Mesela N-95 gibi. Bunlar direk olarak virüse karşı etkili maskeler. Sağlık görevlilerinin dışındakilerin maske takması tavsiye edilmiyordu. Bugüne kadar durum böyleydi ama artık durum değişti. Sağlık Bakanı da geçen gün söyledi. Şu anda herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmemiz lazım. Aramızda semptomları göstermeyen ancak virüsü taşıyan insanların sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

"VİRÜSÜN KONUŞMA SIRASINDA GEÇTİĞİNE DAİR ARAŞTIRMALAR VAR"

Doğu Asya'da maske kullanımı çok yaygın. Ve oralarda virüsün yayılma hızı oldukça düşük. Maske kullanılmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor. Cerrahi maske kullananlarda semptomlar yoksa virüsü taşıyorsa, karşısındaki kişiye virüsü bulaştırmamış oluyor. Konuşmada bile ağzımızdan küçük su parçacıkları çıkıyor. Bunlar üzerinden virüs bulaşabilir. Japonya'da yapılan bir takım çalışmalar var. Virüsün konuşma sırasında da geçtiğine dair. Bu oran yüzünüze karşı hapşırıp öksürürse daha yüksek ama bu da bir tehlike teşkil ediyor. Bu yüzden dışarı çıkmak zorunda kalan herkesin maske takması gerekiyor. Buradaki amaç karşısındakini korumak. Bu yayılmayı yüzde 40 bile azaltsanız bu çok önemli bir rakam.

"SAĞLIK PERSONELLERİNDE YETERİNCE MASKE OLMASI LAZIM"

Birinci önceliğimiz sağlık personelinin korunması. onlara yeterince maske olması lazım. Çekoslovakya'da bu konuda çok büyük bir önlem aldı. Yaklaşık 10 milyon maske dağıttı.

Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Koronavirüs tedavisi için kullanılan Kevzara, 7 ülkede denenmeye başlandı

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Koronavirüsün yeni belirtileri keşfedildi