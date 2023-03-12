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Prof.Dr.Doğan Aydal kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? Prof.Dr.Doğan Aydal'ın biyografisi
Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısı olan Prof.Dr.Doğan Aydal yapmış olduğu yorum ve analizleriyle merak edilerek Prof.Dr.Doğan Aydal kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? İşte Prof.Dr.Doğan Aydal'ın biyografisi.
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