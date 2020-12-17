Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan üniversiteler için sert sözler: ''Neredeyse fuhuş evleri"
Akit TV'de Sabri Balaman'ın sunduğu Derin Kutu programında konuşan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversiteler için kullandığı ''Neredeyse fuhuş evleri" sözleri vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hakkında işlem başlatılan Sofuoğlu'nun o anları böyle görüntülendi.
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