Prof. Dr. Elif Dağlı tehlikeyi açıkladı: Kovid-19 çocuklara kadar indi

Türkiye'de koronavirüs salgınında birinci dalganın ikinci bir piki (yükselme) yaşanıyor. Vaka sayılarındaki artış henüz durdurulamazken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, çocuklarda Kovid-19 bulaşılarını görmeye başladıklarını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Elif Dağlı,"Çocuklar arasında Covid-19 bulaşı görmeye başladık. Virüs çocukların oyun alanlarına indi." dedi.

Dağlı bir başka paylaşımında,"Pandemi önlemlerinin 65 yaş üzerinden tanımlanıyor olması güncel tıbbi verilerin izlenmemesine bağlı olabilir. Toplumda artık çocuklar dahil hastalanıyor, yoğun bakımlarda genç hastalar yatıyor. 65 yaş söyleminin modası epey geçti" diyerek salgının yayılımına dikkat çekti.

İKİ ESKİ BÜROKRAT KOVİD-19 NEDENİYLE ENTÜBE

Dağlı salgının siyasi görüş ve makam tanımadığını belirterek iki eski bürokratın koronavirüse yakalandığını ve yoğun bakımda entübe şekilde tedavi gördüklerini belirtti.

Dağlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesleki etik nedenlerle isimlerini açıklamadığımız iki eski bürokrat yoğun bakımda entübe. Virüs makam, siyasi görüş tanımıyor. Çember daralıyor."