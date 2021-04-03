Prof. Dr. Emine Alp Meşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden görevden alındı?

3 Nisan 2021 Tarihli ve 31443 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Bunun üzerine Prof. Dr. Emine Alp Meşe merak konusu oldu.

PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 13 Kasım 1973 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. İlk orta ve Lise eğitimlerini Kırşehir ve Adana’da tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1997 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanını kazandı. İhtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ‘nda tamamladı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı oldu.

Erciyes Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrolarında görev yaptı. 2004-2010 yılları arasında ise Hollanda Nijmegen Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Medikal Mikrobiyoloji Bölümünde İnfeksiyon Kontrolü alanında doktora yaptı. Erciyes Üniversitesi’nde Enfeksiyon Kontrol Kurul Başkanlığı, Başhekim Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) Hastane Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreterliği ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (EKMUD) Sepsis Grup Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk annesi olan Meşe’nin Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Viral Hepatitle Savaşım Derneği , Cerrahi ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

47 yaşındaki Emine Alp Meşe, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile 2 yıl sürdürdüğü Sağlık Bakanı Yardımcılığı görevinden alındı.

NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Eski Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin neden görevden alındığı bilinmiyor. Emine Alp Meşe görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım Sağlık Bakan yardımcılığı görevim sona ermiştir. İki yılı aşkın süredir Devletimize hizmet imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Beraber çalışmaktan çok büyük mutluluk duyduğum Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki mesai arkadaşlarıma ve pandemide özveriyle çalışan sağlık ordumuza saygı ve sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Emine Alp Meşe'nin mesajında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.