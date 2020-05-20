Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan şok karar! Twitter hesabını kapattı
Koronavirüse karşı aşısı geliştirme çalışmalarıyla gündeme gelen Prof.Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı.
Koronavirüse karşı ekibiyle birlikte yürüttüğü aşı ve ilaç çalışmalarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Prof.Dr. Ercüment Ovalı, şok bir karar aldı.
Ercüment Ovalı, dün yaptığı açıklamasında "Aşı çalışmamız 1. basamak testlerini geçti" dedi ve "Müjde ak ve kara trollere yeni iş kapısı, hadi eleştirin" ifadesini kullandı. Ovalı'nın bu üslubu bazı vatandaşlar tarafından tepki topladı. Ercüment Ovalı tepkiler sonrası Twitter hesabını kapattı.
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