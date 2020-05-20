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  3. Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan şok karar! Twitter hesabını kapattı

Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan şok karar! Twitter hesabını kapattı

Koronavirüse karşı aşısı geliştirme çalışmalarıyla gündeme gelen Prof.Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı.

Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan şok karar! Twitter hesabını kapattı

Koronavirüse karşı ekibiyle birlikte  yürüttüğü aşı ve ilaç çalışmalarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Prof.Dr. Ercüment Ovalı, şok bir karar aldı.

Ercüment Ovalı, dün yaptığı açıklamasında "Aşı çalışmamız 1. basamak testlerini geçti" dedi ve "Müjde ak ve kara trollere yeni iş kapısı, hadi eleştirin"  ifadesini kullandı. Ovalı'nın  bu üslubu bazı vatandaşlar tarafından  tepki topladı. Ercüment Ovalı tepkiler sonrası Twitter hesabını kapattı. 

 

Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan şok karar! Twitter hesabını kapattı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçtiProf. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti

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Sağlık Bakanından Ercüment Ovalı'ya sert tepkiSağlık Bakanından Ercüment Ovalı'ya sert tepki

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan dikkat çeken paylaşım: Çok etkili, acilen kullanılmalıProf. Dr. Ercüment Ovalı'dan dikkat çeken paylaşım: Çok etkili, acilen kullanılmalı

 

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