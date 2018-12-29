Prof. Dr. Eren: Aşırı tuz ölüm riskini artırıyor

SAĞLIK Bakanlığı'nın aşırı tuz, yağ, şeker kullanımını azaltan işletmelerin tescillendirilmesi kararının ardından Ankara'da birçok işletme mutfakta tuz, yağ ve şeker oranını azalttı. Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, Sağık Bakanlığı'nın aşırı tuz, yağ, şeker kullanımını azaltan işletmelerin tescillendirilmesi kararının çok önemli olduğunu belirterek, aşırı tuzun ölüm riskini artırdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın tuz, yağ ve şekeri azaltan lokantalara belge verecek olması kararının ardından işletmeler de çeşitli önlemler aldı. Tuz azaltma programıyla önce tuz oranı ekmekte yüzde 25, kırmızı biberde yüzde 22, zeytinde yüzde 50 düşürüldü.

'TUZ ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, tuz kullanımının kalp ve damar hastalıklarında önemli bir faktör olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Aslında tuzun daha doğrusu tuzun içindeki sodyum vücudun temel elektrolitlerinden bir tanesi ve hücre dışı ortamdaki su konsantrasyonunu ayarlamada çok önemli. Az veya çok tüketilmesinin zararları var. Dünyada her yıl aşağı yukarı 40 milyon insan ölüyor. Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 50'den fazlası kalp damar hastalıklarına bağlı oluyor. Kalp damar hastalıklarının yüzde 30'nun temelinde hipertansiyon yatıyor. Hipertansiyonun oluşumunda tuzun etkisini tüm dünya kabul etmiş durumda. Bu nedenle tüm dünya günlük tuz tüketimini 5 gramla sınırlamaya çalışıyor" diye konuştu.

'KULLANDIĞIMIZ TUZUN ÖNEMLİ KISMI HAZIR GIDADA'

Eren, tüketilen tuzun önemli bir kısmının sofralarda değil hazır gıda ve korunmuş gıdalarla alındığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çalışmalar gösteriyor ki bizim kullandığımız tuzun önemli bir kısmı aslında hazır gıdalarda ve korunmuş gıdalarda. Yani salam sosis gibi bozulması engellenmeye çalışılan gıdalarda. Yüzde 10-15 evde attığımız tuz, yüzde 10 besinlerin kendi doğal tuzu var. Dolayısı ile hem dışarda attığımız tuzu hem de hazır gıdalardaki aldığımı tuzu azaltırsak tuz tüketimini azaltmış oluruz. Tuz oranını 5 grama çektiğimiz zaman özellikle tansiyon kontrolünde yüzde 10-15'lik kolaylık sağlıyor bu da direkt olarak ölüm oranlarına etki ediyor."

'HEM YAĞ HEM ŞEKER KİLO KONTROLÜNÜ ETKİLİYOR'

Yağ ve şeker kullanım oranlarının sınırlandırılmasına yönelik önlemlerin de önemine işaret eden Prof. Dr. Eren, "Yağ ve şeker kullanımı da kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra kilo kontrolünde de oldukça önemli bir etken. Yağ, damar hastalıklarına neden olduğu gibi çok yüksek oranda kalori içerdiği için kilo kontrolünü ayarlamada zorluk çıkarıyor. O nedenle hem yağ hem şeker kullanımı kilo kontrolü, şeker hastalığının önlenmesi hem de diğer hastalıkların önlenmesi için önemli bir kriter" dedi.

'MUTFAKTA TUZU AZALTIYORUZ'

Bir restoranda görev yapan Mergüt Aydemir ise Sağlık Bakanlığı uygulamasından haberdar olduklarını ve tuz kullanımını azalttıklarını belirterek, "Bu tasarıdan haberimiz var. Mutfakta ne kadar kısmaya çalışsak da müşterilerimiz masada kendilerine göre tuz oranlarını artırıyor. Mutfakta da tuzu azaltıyoruz. Masaya şeker koyuyoruz ama çayın yanında iki tane şeker vereceğimize tek şeker veriyoruz. Karabiberlikler tek delikli olduğu için tuzu onlara koyuyoruz" dedi.

TEK DELİKLİ TUZLUKLAR

Bir diğer restaurant işletmecisi Feyzi Akın ise uygulamayı dikkate aldıkları için karabiberliklere tuz koyduklarını ayrıca yemek yaparken de hem tuz, hem şeker, hem de yağ kullanımına dikkat ettiklerini vurgulayarak, "Tuzu genelde yüzde 50 azalttık, üç delikli tuzlardan tek delikli tuzluklara geçtik. Müşteri istediği zaman tuzlukları masalara getiriyoruz. Mutfakta da tuzları azaltıyoruz eğer müşteri "çok tuzsuz" derse masaya tuzluk götürüyoruz. Yemeklerin tuzlu olduğunu söyleyen müşteriler daha çok; ama tuzsuz yemeklerde de tuz isteyenler var. Yağ ve şekeri de azalttık. Çaya bir tane şeker götürüyoruz. Çoğu insan memnun bu uygulamadan" diye kouştu.

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DHA