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  3. Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi 'maalesef' diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyor

Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi 'maalesef' diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyor

Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların kanser taramalarını ihmal ettiğini ve ya ertelediğini belirterek," Maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı" dedi.

Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi 'maalesef' diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyor

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı, vatandaşların birçok ameliyatı ve kontrolü ertelendi. Bu durum ilerleyen zamanlarda hastalıkların artacağı endişesini artırırken Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Saatçi,  20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi ve Kronik Hastalıklar" başlıklı sunumunda kanser vakalarının artacağına dikkat çekti.

Saatçi, sunumunda salgının ilk 4 ayında kalp yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlığı olan ve Kovid-19'a yakalanan hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarının 6, ölüm oranlarının ise 12 kat arttığının tespit edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi maalesef diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyor

FİZİKSEL AKTİVİTELER YÜZDE 40 AZALDI

Salgın döneminde fiziksel aktivitenin yüzde 40 azaldığına dikkati çeken Saatçi, özellikle kronik hastaların bu dönemde kilo aldıklarını ve ek sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı.

Prof. Dr. Saatçi, salgın döneminde kanser taramalarının azaldığını ve ileriki dönemlerde kanser vakalarında artış beklendiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi maalesef diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyor

KANSER TANILARINDA AZALMA OLDU

Kovid-19'la mücadele esnasında kanser taramaları ve tedavilerinin aksadığını aktaran Saatçi şunları kaydetti:

"Çünkü kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı. Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi geç evrede tanıların konulmasına neden oldu.

Pandemi pik yaptığında dünyada 2 milyon 324 bin 69 kanser cerrahisi operasyonu ertelendi. Bu durum hastaların sağlıklarına orta ve uzun vadede etki yapacak, aynı zamanda sağlık ekonomisine de bir etkisi olacak."

Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi maalesef diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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