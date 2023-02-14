Prof. Dr. Ferhunde Öktem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Ferhunde Öktem'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerde en çok çocuklar etkilenmektedir. Deprem sonrası çocukların psikolojik destekleri için çok önemlidir. Bu konuda uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Prof. Dr. Ferhunde Öktem bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Çocuk psikoloji uzman Prof. Prof. Dr. Ferhunde Öktem kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ferhunde Öktem 'in hayat biyografisi.

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PROF. DR FERHUNDE ÖKTEM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Ferhunde Öktem 1950’de Bursa’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. İffet Dinç, Işık Savaşır, Bozkurt Güvenç, Hüsnü Arıcı gibi pek çok hocadan ders almıştır. Aynı üniversitede 1983 yılında doktor, 1988 yılında doçent ve 1998 yılında profesör unvanlarını almıştır. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde görev yapmıştır ve ilk klinik uygulamalarını burada gerçekleştirmiştir. 1977-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapmıştır ve 2017 yılında emekli olduğundan beri Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

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PROF. DR FERHUNDE ÖKTEM'İN ÇALOIŞMA HAYATI

Klinik psikoloji dalında uygulamacı ve araştırmacı olan Öktem, çeşitli psikoloji dallarında pek çok farklı çalışmada bulunmuştur. Nöropsikolojik testler üzerine tez yazmıştır. Aynı zamanda spor psikolojisi üzerine de çalışmıştır. Jimnastikçi olarak başladığı spor yaşantısı, hakem, federasyon üyeliği, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Sağlık Yüksek Kurulu ile sürmüştür. Sporcu sağlık karnesinin hazırlanışı, Federasyon Sağlık Kurulları'nın oluşumu, zararlı alışkanlıklarla baş etme, sporda şiddetin önlenmesi gibi konularda çalışmıştır. Esasen klinik psikolog olduğu ve çocuk alanında daha yoğunluklu olarak çalıştığı için şu anda çocuk psikopatolojisi, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümünde çalışmaktadır. Üstün yetenekli çocukların seçimi ve eğitimi, korunmaya muhtaç çocuklar, yasayla sorun yaşayan çocuklar, engelli ve otizmli bireyler, zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı ile mücadele, çocuk ihmal ve istismarını önleme, okulda şiddet ve önlenmesi, eğitim sistemleri, sorunları ve çözüm yolları konuları üzerine çalışmalarda ve katkılarda bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yapmıştır ve Türkiye’de ilköğretim okullarındaki özel eğitim projesinin yürütücüsüdür. Madde bağımlılığı konusunda çalışırken Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’yle iş birliği içinde çalışmıştır. Aynı zamanda, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı; Adalet Bakanlığı -özellikle suçlu çocuklar ve koruma altındaki çocuklar nedeniyle; Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'yla -yuva çocukları adına- çok önemli çalışmaları ve katkıları bulunmaktadır.

Mesleğe ilk atıldığı günden itibaren psikologların özlük ve meslek hakları konusunda bir yasanın çıkması için çalışmıştır. Ek olarak, psikolojik çalışmaları halkla paylaşmayı çok önemli bulan Ferhunde Öktem, sağlıklı çocukların korunması için TRT’de çocuk programları yapmıştır ve de, gençlere ve bilinçli ailelerin oluşması için anne-babalara yönelik çok sayıda radyo ve televizyon programında görev almıştır. Öğretmenlere ve anne babalara yönelik eğitimler ve paylaşımlar yaşamının her anını kapsamaktadır.

PROF. DR FERHUNDE ÖKTEM'İN İDARİ GÖREVLERİ VE ÜYELİKLERİ

Ferhunde Öktem, kurucu üye olarak adı geçmeyen ama Türk Psikologlar Derneği’nin kurulmasında katkıları olan Necla Öner ile, aynı zamanda Doğan Cüceloğlu önderliğinde ve Güney Le Compte ve Ayhan Le Compte’un desteğiyle Türk Psikologlar Derneği’nin temellerini atmışlardır. Ferhunde Öktem Derneğin ‘1 numaralı’ üyesidir ve şu anda Etik Kurul ve Testler Komisyonu başkanlıklarını yürütmektedir.

Kuruluşundan başlayarak 2018 yılına dek Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim kurulu üyeliği.

Türkiye Zeka Vakfı Kurucu üyeliği.

TUBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın Kurulu üyeliği.

Avrupa Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Ulusal Ödüllendirme Kurulu Türkiye Komisyonu üyeliği.

PROF. DR FERHUNDE ÖKTEM'in ÖDÜLLERİ

2009’da EUROPSY-Avrupa Psikoloji Sertifikası unvanı.

“Otizm’de Naltrekson Sağaltımının Davranışsal ve Biyokimyasal Boyutları” isimli araştırma ile 1995 yılı Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü’nü kazanan ekipte yer aldı.

Türk Psikiyatri Dergisi 2009 araştırma ödülünü kazanan araştırma ekibindedir.

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

Öz Saygı Ergenler İçin Çalışma Kitabı

Kaygı Ergenler İçin Çalışma Kitabı

Genç Kızlar İçin Cinsel Travma[6]

Gençler İçin Utangaçlık ve Sosyal Kaygı Çalışma Kitabı[6]

Çocuklar İçin Kısa Süreli Oyun Terapisi

İçim İçimi Yiyor (Çalışma Kitabı)

Gençler İçin Öfke Denetimi Çalışma Kitabı]

Hüznün Ötesinde