Prof. Dr. Fuat Sezgin ’Din, Bilim ve Medeniyet’ paneli gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından, Prof. Dr. Fuat Sezgin Din, Bilim ve Medeniyet başlıklı panel düzenledi.

Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bilecik Müftülüğünün katkılarıyla Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen panele, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ve öğrenciler katıldı. Panelde islam dünyasının matematik, coğrafya, kimya, botanik, haritacılık gibi alanlarda bilime yaptığı katkıları gün yüzüne çıkaran ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, bilim dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin, gerçekleşen panelde akademik çalışmaları ve örnek şahsiyetiyle ele alındı.

"Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı" olarak ilan edildi"

Açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, ömrünü islam bilim tarihi araştırmalarına adamış, etkileri on yıllar sonra da devam edecek büyük bir bilim insanı olduğunu söyledi. Taş , "2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin islam bilim tarihi araştırmaları vakfı ve koordinatör üniversite Kırıkkale Üniversitesi arasında, İslam bilim tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği kapsamında; 30 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını yaşatmak, çalışmalarını Bilecik ve Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla bir dizi panel, seminer, konferans, gezi gibi etkinlikler gerçekleştirme kararı aldık. Panele iştirak eden ve Prof. Dr. Fuat Sezgin adını yaşatacak olan değerli bilim insanlarına teşekkür ederim. İslam bilimleri üzerine tez ve çalışmaları ile ezber bozarak çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, bilim tarihine yaptığı katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdıracak" dedi.

"Batı'nın karanlık çağı, Müslümanların aydınlık çağıydı"

Rektör Taş konuşmasının devamında "İslam Bilim Teknik tarihi üzerine araştırma yaparak m.s. 800 yılında başlayan İslam dünyası teknolojik tarihini, o zamanlar için muhteşem buluşlar olan icatları tarihi kaynaklardan bulup tüm dünyaya göstermiş ve bu icatları şu anda Gülhane Parkı içinde bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde 3 boyutlu görseller halinde sergilenmesini sağlamıştır. Fuat Sezgin hoca'nın en önemli özelliği, modern-post modern bilim paradigması içindeki Müslümanların bilim üretmedikleri ya da üretemeyecekleri yaftasını, tarihi kayıtlar, somut örnekler üzerinden kıran ve üstelik bunu 40 yıl görev yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün dünyaya ilan eden örnek bir bilim insanı olmasıdır. Karanlık çağ olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından aydınlık çağ olduğunu, ortaya koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştıran ve böylece islamın ve Anadolu'nun medeniyet perspektifini dünyaya yansıtan az sayıdaki İslam bilimcilerimizden birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA