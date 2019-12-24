Prof. Dr. Fuat Sezgin, HKÜ’de düzenlenen etkinlikle anıldı

İslam bilim tarihi araştırmacısı ve bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri" kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen programla anıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesinin ardından İslam kültür ve medeniyetinin önde gelen bilim insanlarından biri olan Sezgin için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in iyi anlaşılmasını sağlamak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya ile çok sayıda bilim insanı, akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Hocamızın yolunda, o yaşıyormuş gibi çalışıyoruz"

Fuat Sezgin İslam Bilim Tarih Araştırmaları Vakıf Başkanı Mecit Çetinkaya yaptığı konuşmada, "Biz hocamız sanki yaşıyormuş gibi çalışmaya devam ediyoruz, hatta eskiden çok daha fazla çalışmaya devam ediyoruz. Biz vaktimizi tamamıyla hocamıza ayırdık ve onun yolunda başarılı olmak için gayret ediyoruz. Hocamız, Almanya Cumhurbaşkanı ve Alman siyasi otoritelerinin tüm baskılarına rağmen asla Türk vatandaşlığından vazgeçmedi. O, Türk vatandaşı olarak doğdu, Türk vatandaşı olarak öldü. Ben herkesin Fuat Sezgin ışığı altında yol almasını istiyorum" dedi.

"60 yıllık kütüphanesini Türkiye'ye armağan etti"

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ömrü boyunca biriktirdiği kütüphanesini Türkiye'ye bağışladığını da aktaran Vakıf Başkanı Mecit Çetinkaya, "Hocamız, Almanya'daki 60 yıllık kütüphanesini hiçbir ücret talep etmeden Türkiye'ye armağan etti. O kütüphane için pek çok Arap ve İslam ülkesi 1 milyar dolar civarında paralar teklif etmesine rağmen Fuat Sezgin bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilgisini sunduğu kodlarını çözdüğü, hayalleri süsleyen medeniyetin inşasında bilimsel bilginin, yeniliğin, girişimciliğin bu topraklarda yeniden daha gür yeşermesine imkan verecek yeni bir ekosistem oluşturmadaki kararlılığımız, azmimiz ve gayretimiz devam edecektir. Genç dimağlara Fuat Sezgin gibi dokunuşlar yapabilecek, bu dokunuşların geniş toplum kesimlerinde yer bulacağı bir bilim atmosferinin oluşumuna Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yani genç ve dinamik bir bilim yuvası olarak katkı sağlamanın sevincini ve gururunu yaşamamız en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye ve İslam dünyasına ilham kaynağı oldu"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, "Umutların yeşermeye başladığı noktada Fuat Sezgin hocamız hem teorik hem de pratiğiyle, yaşamsal alandaki uygulamalarıyla bir ilham kaynağı oldu. O hem Türkiye'ye hem de İslam dünyasına ilham kaynağı oldu. Onu iyi okuyup anlamamız lazım" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Müslüman bilim adamlarının pek çok eser ve buluşunu dünyaya tanıtan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlenen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Kala'nın yaptığı panel gerçekleştirildi. Panele, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım "Bitlis'ten Zirveye Bir İslam Âlimi Prof. Dr. Fuat Sezgin", 2019 Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan ise "Bilimsel Mirasımız, Gelecek Tahayyülümüz" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İHA