İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Prof. Dr. Gökbel, ‘Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü’ aldı

Prof. Dr. Gökbel, ‘Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü’ aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, "Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" aldı.

Prof. Dr. Gökbel, ‘Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü’ aldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel, "Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü" aldı.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünde düzenlenen törende Gökbel, yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmaları ve yayınları ile ödül aldı.

Aldığı ödülle KAEÜ'sini temsil eden Gökbel'e, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından takdir belgesi verildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.