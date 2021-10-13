Prof. Dr. Güner Sönmez: mRNA aşılarının Covid 19’daki başarısı modern tıpta bir devrimi müjdeliyor olabilir

Profesör Doktor Güner Sönmez sosyal medya hesabında koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan mRNA aşılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önümüzdeki senelerde götürdükleri kadar, getirdiklerinden de söz ettireceğini belirten Sönmez; mRNA aşılarının koronavirüsteki başarısının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve modern tıpta bir devrimi müjdeliyor olabileceğini ifade etti.

Birçok kanser türünün tedavisinin mRNA aşıları ile mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Sönmez, bu aşılar sayesinde kişiye özel aşı üretmenin hayal olmadığını belirtti.

İşte Prof. Dr. Sönmez'in mRNA aşısı ile ilgili paylaşımları:

"Bu berbat salgın, önümüzdeki yıllarda götürdükleri kadar, getirdiklerinden de söz ettirecek.

'mRNA aşılarının Covid 19’daki başarısı sadece bir başlangıç ve modern tıpta bir devrimi müjdeliyor olabilir.'

- Birçok kanser türünün tedavisi mRNA aşıları ile mümkün olabilir. Bu aşılar sayesinde kişiye özel aşı üretmek hayal değil.

- Normal doku içinde mutasyon geçiren ve kontrolsüz büyüyen hücreler kanser dokusunu oluşturur. Her kişinin kanserli hücresindeki mutasyon eşsiz-farklıdır.

-Kanserli dokudan biyopsi alınıp incelenerek bu mutasyonlar saptanabilir. Ve bağışıklık sisteminin kanser hücresindeki hangi tip antijene güçlü tepki vereceği belirlenebilir.

- Bundan sonrası sadece yazılımdır. O antijeni üretmesi için mRNA kodu yazılıp vücuda verilir.

- Aşıyla verilen komut sayesinde, hücre kanserli dokunun işlevsiz bir parçacığını üreterek bağışıklık sistemine tanıtır. İz süren bir köpeğe bir giysi parçasının koklatılması gibi…

- Kanser dokusunu tanıyan bağışıklık sistemi alarm durumuna geçer ve hangi hücrede o parçacık varsa yakalayıp yok eder. Yani sağlıklı hücrelere dokunmaz iken, sadece yabancı olarak algıladığı kanser dokusuna saldırır.

- Şu anda pankreas, kalın bağırsak, cilt, akciğer başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı devam eden aşı çalışmaları var.

- Ayrıca şu an aşısı olmayan veya aşısı yeterince başarılı olmayan bazı virüslere karşı da çare olması mümkün.

- Mesela grip aşısının koruyuculuğu %40-60. Ayrıca çeşitli solunum yolu virüslerinden, yılda 4 milyon insan ölüyor. Bunlar için de yürüyen çalışmalar var.

- Bitmedi; Kalp hastalıklarından, Otoimmün hastalıklara, MS’den organ hasarı onarımına birçok hastalığa çare olabilir.

- Unutmayın; 'Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır.'

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