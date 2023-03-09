Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi.

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Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi 1

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi'nde (Ankara, Türkiye) İktisat Profesörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur'un biyografisi 2

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur, halen Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi'nde (Ankara, Türkiye) İktisat Profesörü olarak görev yapmaktadır. İktisat alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Dokotra derecelerini ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) İktisat Bölümü'nden almıştır. Kendisinin ayrıca Tarımsal İşletmeler ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi alanında CIHEAM-IAM'den (Montpellier, Fransa) almış olduğu bir yüksek lisans derecesi daha vardır. Araştırmaları daha çok politika değişimlerinin etkilerini analiz etmek ile yerli ve uluslararası tarımsal sektörlerin iktisadi büyümesini incelemek konularına yoğunlaşmıştır. Kısmi denge (tarımsal sektör modelleri) ve genel denge (Hesaplanabilir Genel Denge modelleri) modelleri ile birlikte zaman serisi ve panel veri ekonometrisi çalışmalarında yoğun olarak kullandığı metotlardır.

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur, nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemekte dir. siz değerli okuyucularımız konu hakkında bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.

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